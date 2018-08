Miguel Oliveira regressou às pistas nesta sexta-feira, para os primeiros Treinos Livres do GP da República Checa deste fim de semana que se segue à paragem de verão, e as primeiras análises do piloto português são positivas.

“Hoje, testámos elementos novos que a KTM trouxe para a segunda metade da época. A verdade é que, apesar de ainda termos de continuar a testá-los, notei uma melhoria com a traseira. Consegui mais aderência, que é o que temos procurado nas corridas recentes. Este primeiro dia foi muito positivo. Começámos o fim de semana com uma afinação que é um pouco mais extrema e estamos cada vez mais perto da moto do ao passado, o que foi muito bom. Estou contente com o trabalho que fizemos hoje, mesmo que, quando pusemos os pneus macios ao final do dia não tenhamos trabalhão muito com eles. Vamos deixar para amanhã.”

Com o décimo tempo dos TL1 e o 12.º dos TL2, o piloto português da AJO KTM explica qual foi o objetivo do trabalho realizado neste primeiro dia de treinos.