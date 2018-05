O Mundial de Moto2 está de volta no fim de semana com o GP de Itália e Miguel Oliveira aponta ao triunfo na pista onde conseguiu a sua primeira vitória nas categorias do MotoGP.

O piloto português chega a Mugello no segundo lugar do Mundial de Moto2, para o qual subiu não obstante o sexto lugar no GP de frança.

O grande adversário de Oliveira é mesmo, neste momento, o líder co campeonato, Francesco Bagnaia, e o «Falcão» mostra confiança com o trabalho desta semana que antecede a sexta prova da época.

“Entramos neste GP depois de um teste positivo no Circuito Barcelona-Catalunha, na segunda-feira, o que, certamente, nos vai ajudar, pois encontrámos melhorias importantes na configuração da nossa KTM. Esta é uma pista diferente em relação a Le Mans, por isso estou confiante de que podemos chegar às primeiras posições novamente.”

A confiança é mesmo uma certeza de que o primeiro triunfo da época pode acontecer já no domingo.