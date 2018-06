Miguel Oliveira não conseguiu melhor do que o 17.º tempo na Qualificação para o GP da Catalunha de Moto2 saindo assim para a Corrida deste domingo na sexta linha da grelha de partida.

O piloto português da Ajo KTM passou muito tempo na box nesta sessão de qualificação e, quando saiu para fazer o tempo que ditaria o seu lugar à partida, não conseguiu melhor do que rodar em 1m44.429s.

Miguel Oliveira ficou a 0.955s de Fabio Quartararo, que se fez a sua primeira pole position na categoria intermédia com o tempo de 1m43.474s no Circuito de Barcelona-Catalunha.

Qualificação para o GP da Catalunha (Moto2):

Here are the final grid places for tomorrow's race! #CatalanGP pic.twitter.com/RjTtsORgfA

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 16 de junho de 2018