Miguel Oliveira ficou com o 14.º tempo dos Treinos Livres para o GP da Catalunha de Moto2 rodando em 1m44.342s no Circuito de Barcelona-Catalunha na manhã deste sábado.

Numa sessão que em os pilotos mais rápidos melhoraram os tempos de sexta-feira, Francesco Bagnaia foi o mais rápido rodando em 1m43.560s 782 milésimos de segundo.

Álex Márquez fez o segundo melhor tempo dos TL3 em que os top 20 ficou separado por menos de 1 segundo.

Tempos combinados nos TL3 do GP da Catalunha (Moto2):

Here is how the timings stand after FP3 ⏱️#CatalanGP pic.twitter.com/s5z0QE2OFq

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 16 de junho de 2018