Após sofrer um acidente aparatoso, Nani Roma tranquilizou os fãs através de uma mensagem de áudio.

Na mensagem, transcrita pelo jornal MARCA, o piloto garante garante que o desmaio sofrido durante a etapa de segunda-feira foi a principal causa da evacuação e que a sua condição é boa apesar da dor nas costas provocada pelo impacto.

A organização do Dakar confirmou que o piloto catalão não estará presente no início quarta etapa desta terça-feira.

Nani Roma won't participate in stage 4 of the #Dakar2018 after his crash from yesterday. Get well soon, Nani!

// @NaniRoma no participará en la etapa 4 después de su accidente de ayer. ¡Animo para la recuperación, Nani! #DakarPerú2018 pic.twitter.com/q8WzdjxEXS