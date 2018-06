Um acidente numa corrida Late Model (género de Stock Car na América do Norte) começou da pior maneira, mas terminou da melhor, não só com o piloto acidentado a escapar sem um arranhão, mas também pelo momento pouco comum de ter sido o seu pai o primeiro a intervir e a salvá-lo do carro em chamas.

Mike Jones e Matt Bowling disputavam uma posição na corrida deste sábado na South Boston Speedway quando um toque entre ambos deixou o carro branco #39 descontrolado indo Jones embater no muro e pegando fogo quando se imobilizou em pista.

Como se pode ver nas imagens partilhadas pela «TMRacingVideos», a primeira reação de socorro chegou das boxes e, como revela o «Motor1.com» pelo pai do piloto, Dean Jones. Ao ver o carro do seu filho em chamas, o pai Jones foi a correr saltou o muro do pit lane e ajudou Mike a saltar para fora do carro quando ainda estava a chegar a segunda ajuda.