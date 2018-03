Francesco Bagnaia foi o vencedor do GP do Qatar de Moto2 que, neste domingo, abriu a temporada no Circuito de Loisal. Miguel Oliveira foi o quinto classificado na primeira prova do ano.

O piloto português até partiu bem da quarta posição da grelha, mas, na primeira curva, acabou por ficar «ensanduichado» e teve de alargar a trajetória caindo para a oitava posição.

Acabou por acontecer o que Oliveira queria evitar. Ficou preso no tráfego e perdeu o contacto com o pelotão da frente.

Bagnaia assumiu a liderança passando Lorenzo Baldassarri e o homem da «pole», Álex Márquez.

O italiano da equipa de Valentino Rossi seguiu para uma liderança em todas as 20 voltas da corrida e para o seu primeiro triunfo na categoria intermédia – sendo apenas posto em causa na última volta por Baldassari, mas recuperando logo o primeiro lugar de uma corrida em que o trio da frente se destacou desde cedo….

Os problemas nos travões de Márquez chegaram a abrir a possibilidade de Matia Pasini aspirar ao pódio, mas tal não aconteceu, com o italiano a guardar a sua posição de forma segura sobre Miguel Oliveira.

Longe dos lugares da frente desde o início, o piloto da KTM Ajo teve de fazer uma prova em recuperação conseguindo ganhar três posições até final, uma delas em relação ao seu companheiro de equipa, Brad Binder.

