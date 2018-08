Miguel Oliveira não conseguiu melhor do que o 23.º tempo da Qualificação para o GP da Grã-Bretanha de Moto2 e partirá assim 22 lugares atrás de Francesco Bagnaia, o piloto que conseguiu a pole position para a 12.ª corrida da temporada.

A Qualificação deste sábado na pista de Silverstone foi a pior do ano para o piloto português, que não conseguiu melhorar em relação ao seu melhor tempo nos Treinos Livres (nos TL3 da manhã deste sábado) e acabou por quedar-se a 1.815 segundos de Bagnaia.

O Falcão chegou a colocar-se na segunda linha grelha provisória numa sessão de Qualificação que foi ficando cada vez mais rápida à medida que a pista ia secando depois da chuva que condicionou imenso a categoria do MotoGP.

Mas Miguel Oliveira nunca conseguiu acompanhar a significativa de melhoria de tempos que se ia verificando e levou a vários pilotos a ficarem com a esperança de terem conseguido a pole. Perto do final foi Álex Márquez a senti-lo com a bandeira de xadrez já a fazer-se ver e depois Remy Gardner, antes de Bagnaia tratar de ser mesmo o mais rápido.

O piloto português foi caindo na folha de tempos sem conseguir acompanhar a rapidez dos adversários e, complementando um fim de semana difícil para Miguel Oliveira, o Falcão verá o líder do Mundial (que tem mais três pontos) partir ao longe para uma corrida que se prevê com chuva...

Qualificação para o GP da Grã-Bretanha de Moto2:

A partida para o GP da Grã-Bretanha de Moto2 está marcada para as 14h30.