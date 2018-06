Michele Pirro está consciente, mexe os braços e as pernas e a situação parece menos grave do que poderia fazer supor o violento acidente que o piloto italiano da Ducati sofreu nesta sexta-feira nos Treinos Livres para o GP de Itália de MotoGP. Mas o italiano ainda não se lembra da forte queda que sofreu e mantém-se internado.

O piloto de testes da Ducati - presente na ronda italiana do MotoGP com um «wild card» - perdeu o controlo da moto no final da reta da meta da pista de Mugello, com a roda de trás a levantar após uma forte travagem e a projetá-lo para o ar tendo Pirro perdido a consciência quando embateu no chão e ficando inerte na zona da gravilha onde foi socorrido pela equipa médica [como pode ver na galeria de imagens].

Os Treinos Livres 2 foram interrompidos enquanto Pirro foi transportado para o centro médico da pista de Mugello, para onde já foi consciente, segundo o diretor desportivo da Ducati Corse.

Paolo Ciabatti aliviou o medo sentido depois das violentas imagens quando o piloto ainda estava no circuito. “Falei há alguns minutos com Davide Tardozzi [diretor da Ducati], que está no centro médico. Aparentemente, a situação é menos séria do que parecia”, disse Ciabatti ao canal de TV espanhol «Movistar», segundo relata o «Motorsport.com».

“O Michele reconhece as pessoas e consegue falar. Ele não se lembra de nada. Ele consegue mexer as pernas e os braços, mas pode ter um problema com o ombro e por isso farão exames num hospital em Florença, com ressonância magnética, para garantir que nada está fraturado”, revelou Ciabatti

A «Gazzetta dello Sport» relata a primeira observação médica feita no local: “Pirro tem um traumatismo craniofacial, toraxico-abdominal e da espinha lombar dorsal, move normalmente todos os membros e tem uma situação neurológica normal. Para um exame posterior será levado para o hospital para fazer uma TAC completa, mas a situação é bastante tranquila.”