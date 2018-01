O título de maior onda já alguma vez surfada pertence ao norte-americano Garrett McNamara, mas isso pode estar prestes a mudar. O português Hugo Vau "surfou" ontem uma onda gigante apelidada de "Big Mama" na Praia do Norte, na Nazaré. A onda, que pode ter cerca de 35 metros, está já a ser considerada como uma das maiores apanhadas até hoje.

Após o aviso de condições meteorológicas extremas que proporcionaram, no dia de ontem, ventos fortes e ondas gigantes, estava já prevista uma das melhores sessões de surf da temporada na Nazaré. Além de Hugo Vau, vários lendas do surf nacional e mundial como Francisco Steiner, Ross Clarke-Jones, Sebastian Steudtner, Axi Muniain, Justine Dupont e Alex Botelho, não quiseram perder a oportunidade de proporcionar um espetáculo único aos amantes da modalidade.

Acredite ou não, o meu irmão de outra mãe Hugo Vau está nesta onda. Agradecimentos ao rebocador Alex Botelho e ao segurança Marcelo Luna. Não posso realmente dizer o que está a acontecer no vídeo, o que torna mais ameaçador e incrível é que está alguém a surfar este monstro. Se alguém investiu o seu tempo na Nazaré e merece esta bomba, é o Hugo”, publicou o surfista Garret McNamara no Facebook, juntamente com o vídeo da onda gigante.

A relação do surfista com a Praia do Norte teve início em 2007, quando desafiou algumas das maiores e mais assustadoras ondas do planeta, o que garantiu a sua presença em duas finais dos XXL Big Wave Awards na categoria de "Maior onda do Mundo", feito histórico no surf português, de acordo com o Beachcam. Resta agora saber se "não há duas sem três" ou se à terceira é de vez.

O XXL Biggest Wave Awards nomeia as maiores e mais fortes ondas do planeta. Não existe um método científico de medição, que é feita com base no tamanho do surfista em relação à onda.