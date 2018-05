Max Verstappen baralhou as contas da Red Bull no GP do Mónaco com um acidente nos Treinos Livres 3 deste sábado que destruiu o carro a duas horas da Qualificação.

O RB14 tem-se mostrado imparável em Monte Carlo e Daniel Ricciardo voltou a obter o melhor tempo. Mas o que parecia ser uma luta entre os dois Red Bull pelos dois lugares na primeira linha da grelha de partida tornou-se uma incógnita.

A oito minutos do final da sessão, Verstappen bateu e destruiu o carro deixando aos engenheiros da equipa muito trabalho para terem o carro pronto para a Qualificação.

Assim foi o embate, como mostra a Fórmula 1:

