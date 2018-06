Max Verstappen assume que acredita na aposta da Red Bull nos motores Honda para a próxima temporada da Fórmula 1, bem como a equipa austríaca já que “eles assinaram o acordo”.

O holandês acrescentou que “também é emocionante" ter “a Honda a trabalhar apenas para a Red Bull e para a Toro Rosso” e ter o motor “puramente projetado” em torno de um carro “também é muito bom”.

"É claro que eu já sabia disso antes de vocês. Eles sempre me mantiveram bem perto porque eu gosto de entender o que vai acontecer com a equipa no futuro", afirmou Verstappen nestas declarações recolhidas pelo «Motorssport.com» revelando que falou com os responsáveis Red Bull] “por um longo tempo sobre o que pensava” a respeito do novo motor.

