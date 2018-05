Max Verstappen não conseguiu participar na Q1 da Qualificação para o GP do Mónaco de Fórmula 1 e o holandês da Red Bull tem o último lugar da grelha de partida reservado devendo mesmo sair das boxes.

O acidente de Verstappen nos TL3 não permitiu à equipa recuperar o RB14 para a Qualificação enquanto o Red Bull de Daniel Ricciardo continuou a dominar as operações.

Eliminados na Q1 ficaram também Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Williams), Marcus Ericsson (Sauber) e Brendon Hartley (Toro Rosso).

Q1 CLASSIFICATION: @danielricciardo - where he's been all weekend 👊#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/etzdblitpB

— Formula 1 (@F1) 26 de maio de 2018