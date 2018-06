Max Verstappen fez o melhor tempo na primeira sessão de Treinos Livres para o GP do Canadá de Fórmula 1.

A estreia do holandês neste ano com o melhor tempo de uma sessão foi feita com uma volta ao Circuito Gilles Villeneuve em 1m13.302.

O piloto da Red Bull deixou Lewis Hamilton a 8 centésimos com o segundo melhor registo – mas os Mercedes não utilizaram o composto mais macio dos pneus à disposição no Canadá: super, ultra e hipermacios.

Estes TL1 do início de tarde (em Portugal; manhã em Montreal) arrancaram com os McLaren em plano animador, sobretudo para Fernando Alonso, antes de os seis carros das três equipas mais fortes (Red Bull, Mercedes e Ferrari) imporem a «lei do costume».

Também ainda antes, com meia hora de treinos, Nico Hulkenberg sofreu com problemas no seu Renault e acabou por ficar parado sem conseguir registar qualquer tempo.

A sessão foi mesmo interrompida com bandeira vermelha para retirar em segurança o carro do alemão da zona em que ficou parado.

Retomada a sessão depois de uma suspensão de dez minutos, os Mercedes entraram ao ataque dos tempos, mas não foram além do teste com os ultramacios.

A meia hora do fim, Verstappen arrancou para as duas melhores voltas da sessão com hipermacios; composto que os Ferrari também chegaram a utilizar, mas com Sebastian Vettel a não atacar em força os tempos do Red Bull do holandês.

Tempos dos TL1 do GP do Canadá:

Red Bull and Mercedes lead the way in our first session of the weekend#F1 🇨🇦 #CanadianGP pic.twitter.com/U6F80kci0s — Formula 1 (@F1) 8 de junho de 2018

Os treinos para o GP do Canadá prosseguem nesta sexta-feira com os TL2. Confira os horários do fim de semana.