A Red Bull informou que ilibou Max Verstappen e Daniel Ricciardo de responsabilidades individuais no acidente que envolveu os dois pilotos e que deixou ambos de fora do GP do Azerbaijão de Fórmula 1.

A 11 voltas do fim Ricciardo tentava ganhar o quarto lugar a Verstappen, que defendeu a posição. O australiano não conseguiu travar a tempo quando o carro do holandês lhe tapou a passagem.

Numa mensagem colocada nas redes sociais, a Red Bull adverte que “não há ordens de equipa” nestas situações e que “é preciso ser correto”. Desta forma, a equipa austríaca justificou “não [haver] culpa de qualquer piloto” tendo ambos “querido ganhar”.

A Red Bul, acrescentou ainda que após este GP do Azerbaijão “para esquecer” os “dois pilotos pediram desculpa” e que “todos” seguem agora “em frente” para Espanha – a próxima prova do calendário, a 13 de maio.

There are no Team orders here, but you've got to keep it clean. No blame on either driver, both race hard and want to win.

An #AzerbaijanGP to forget for us today... but both drivers' have apologised and we all move on to Spain! 💪 pic.twitter.com/K1G5dftOJ0

— Red Bull Racing (@redbullracing) 29 de abril de 2018