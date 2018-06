Sebastian Vettel foi penalizado com cinco segundos por causa do acidente com Valtteri Bottas no arranque do GP de França de Fórmula 1. Max Verstappen foi confrontado com isso mesmo na conferência de imprensa e o terceiro classificado neste domingo respondeu com o seu exemplo, com ironia e ladeado pelos risos de Lewis Hamilton e a habitual cara de pau de Kimi Raikkonen – como pode ver depois da tradução:

“Penso que da próxima vez que virem o Seb devem pedir-lhe para mudar o estilo. Honestamente, não é aceitável... Foi o que me disseram no início da época e por isso acho que deviam fazer o mesmo. E depois, claro, o Seb não devia fazer nada e guiar apenas outra vez e aprender com isto e continuar. É o meu conselho para todoas nesta sala.”