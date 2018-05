Maverick Viñales saiu pouco satisfeito dos testes de MotoGP que se realizaram em Jerez no dia que se seguiu ao GP de Espanha.

O espanhol da Yamaha foi 7.º classificado na quarta prova do calendário e o seu companheiro de equipa na Yamaha de fábrica foi o 5.º.

O melhor resultado das Yamaha foi o 2.º lugar de Johann Zarco na corrida. E nesta segunda-feira, a moto da Tech3 voltou a ser a mais rápida nos testes.

Viñales ficou a 4 décimos de segundo de Zarco e as suas apreciações não foram as melhores em relação à moto de fábrica: “Segunda-feira é sempre positivo, mas nós temos de ser positivos no domingo.”

“Não resolvemos nada”, assumiu o terceiro classificado do Mundial, numa citação do «Crash.net» sem saber quando haverá alguma evolução: “Temos de ver nos próximos dias se conseguimos melhorar alguma coisa, mas nesta altura é o que é e temos de tirar algo disto.”