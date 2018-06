Maverick Viñales garante não estar arrependido de ter ido para a Yamaha, mas o piloto espanhol não está satisfeito com o rendimento da sua M1 quando já faz a sua segunda época na equipa japonesa.

Viñales quer uma moto para ganhar e não para lutar pelos lugares fora do pódio, como frisou no rescaldo do GP de Itália de MotoGP deste domingo, em declarações veiculadas pelo «Motorsport.com».

“Quando assinei pela Yamaha, prometeram-me uma moto para vencer. É altura de mostrar que a moto pode ganhar. Espero que a Yamaha tenha recebido a mensagem porque eles prometeram-me uma moto para ganhar, não para ser sétimo ou para lutar com as satélites da Ducati.”

Viñales frisa que “não” está arrependido de ter tricado a Suzuki pela Yamaha em 2017. Mas as corridas não estão a corresponder ao desempenho do fim de semana que as precede.

“Vendo o meu ritmo de sábado, eu consegui estar na frente mesmo sem confiança. Quando recuperar a confiança conseguirei estar na pole [position], eu consigo fazer tempos bem bons. O problema está na corrida. Os treinos são bons, as corridas são más.”

Terceiro classificado no Mundial do ano passado (com um arranque de duas vitórias e o terceira e último triunfo da época à quinta corrida), o espanhol ocupa também o terceiro lugar no campeonato deste ano.

Mas, nesta temporada, à sexta prova, o melhor resultado de Viñales foi o último lugar do pódio (que conseguiu três vezes) e, no passado fim de semana, não conseguiu melhor do que o oitavo lugar.

O piloto da Yamaha saiu do terceiro lugar da grelha do GP de Itália, mas caiu para 11.º na primeira volta e, até final, só conseguiu recuperar mais três lugares.