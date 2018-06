Maverick Viñales fechou o primeiro dia de Treinos Livres para o GP da Holanda de MotoGP com o tempo mais rápido desta sexta-feira liderando um pelotão que respondeu de forma forte ao melhor piloto da manhã: Marc Márquez.

O piloto da Yamaha fez como melhor tempo da segunda sessão do dia (e melhor combinado) 1m33.378s deixando Márquez sete lugares e 6 décimos de segundo atrás, com o homem da Honda a ser o primeiro da tabela que não conseguiu entrar no segundo 33.

Entre Viñales e Márquez houve espaço para entrarem uma Suzuki, três Ducati a outra Yamaha oficial e uma Honda.

Tempos dos TL2 para o GP da Holanda (MotoGP):

Here's a look at the #MotoGP times for Friday ⏱

It's @maverickmack25 who heads into qualifying day on top 💪#DutchGP pic.twitter.com/ivo4KdqwW2

— MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) 29 de junho de 2018