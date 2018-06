O Presidente da República considerou hoje que a seleção portuguesa de futebol é "um fator de unidade nacional" e pediu aos jogadores que no Mundial da Rússia apenas "sejam aquilo que são", porque "são os melhores dos melhores".

"Eu não peço para trazerem a taça – eu disse isso há dois anos e muita gente ficou muito zangada comigo. Não, eu peço uma coisa mais difícil: que sejam aquilo que são", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma receção à seleção portuguesa de futebol, no edifício do Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

Perante a equipa técnica e os 23 jogadores convocados para a fase final do Campeonato do Mundo de Futebol de 2018, na Rússia, o chefe de Estado completou: "Porque, se forem aquilo que são, são os melhores dos melhores. Basta serem aquilo que são, e serem em todos os jogos".

Lusa/MIGUEL A. LOPES

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que foi esta a mensagem que deixou à seleção portuguesa antes do Europeu de 2016, em França.

"Eu não mudo de ideias. Vou dizer exatamente o que disse há dois anos, aqui em Belém. E o que daqui a dois anos direi, quando for o Europeu e quando cá vierem", afirmou.

Segundo o chefe de Estado, "é uma evidência" que os jogadores portugueses são "os melhores dos melhores" e têm entre si "o melhor do mundo", Cristiano Ronaldo: "É assim. Há dois anos provou-se que éramos os melhores da Europa".

"Nós sabemos isso. É essa a realidade", reforçou.

Dirigindo-se à equipa, o Presidente da República prometeu: "Os portugueses serão exatamente aquilo que são, vossos apoiantes, vossos admiradores, solidários convosco".

Nesta curta intervenção, de cerca de cinco minutos, Marcelo Rebelo de Sousa apontou a seleção como "fator de unidade nacional" e um dos "símbolos da pátria", assim como o hino e a bandeira, "símbolos mais óbvios".

"E a unidade nacional é aquilo que está para além das divisões, das divisões políticas, religiosas, partidárias, económicas, sociais, culturais. É aquilo que nos une, essencialmente", prosseguiu.

"Por muito que pese a um ou outro intelectual", acrescentou o chefe de Estado, "esta equipa, representante de Portugal, é um fator de unidade nacional".

Antes de partir para a Rússia, Portugal vai ainda defrontar a Argélia na quinta-feira, no Estádio da Luz, em jogo de preparação com início às 20:15 horas, o último antes da participação na fase final do Campeonato do Mundo de 2018.

A equipa portuguesa, campeã europeia em título, integra o Grupo B do Mundial da Rússia e vai estrear-se frente à Espanha, em Sochi, no dia 15 de junho, antes de defrontar Marrocos, em Moscovo, no dia 20, e o Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, em Saransk, no dia 25 de junho.