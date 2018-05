Marc Márquez venceu neste domingo o GP de Espanha de MotoGP, a quarta prova do calendário, e é o novo líder do Mundial.

Esta foi a segunda vitória do piloto espanhol da Honda na temporada e, com este segundo triunfo consecutivo, o campeão do mundo em título destacou-se na frente do campeonato tendo agora 12 pontos sobre Johann Zarco, que é o vice-comandante da classificação.

O piloto francês da Tech3 chega à vice-liderança do Mundial depois de ter sido o segundo classificado em Jerez. O último lugar do pódio na corrida deste domingo foi para Andrea Iannone (Suzuki).

Numa prova dominada de início pelos pilotos espanhóis com Jorge Lorenzo (Ducati) a assumir o comando batendo Cal Crutchlow (LCR Honda) na partida, Márquez foi construindo também ele a sua vitória desde cedo.

Com um terço de corrida, Márquez já estava na liderança – e Crutchlow fora – e o campeão do mundo partiu para uma liderança confortável ganhando cada vez mais tempo aos adversários. Atrás de si, as duas Ducati de Lorenzo e Andrea Dovizioso e a Honda de Dani Pedrosa animavam a luta pelo pódio para antes de verem-se conseguiam diminuir a diferença para a frente...

Márquez seguia tranquilo, as contas virtuais do Mundial iam-se fazendo

Valentin Rossi, pelo seu lado, seguia no top 10 batendo mais um recorde: o italiano completou neste domingo uma volta ao mundo em quilómetros percorridos em pista na sua carreira.

E se a vitória do campeão do mundo espanhol em casa parecia anunciada, o drama que se seguiu e que lançou Márquez não só para uma vitória, mas para o comando destacado do Mundial estava longe de se prever...

À oitava volta, a luta entre Lorenzo, Dovizioso e Pedrosa terminou com a queda dos três. «Dovi» atacou o seu companheiro de equipa e ganhou o segundo lugar, mas foi, depois, obrigado a alargar a trajetória. Lorenzo recuperou a posição a meter para dentro (na curva para a direita), mas já lá vinha Pedrosa e o choque aconteceu.

Embate entre os dois espanhóis – com o da Honda já pelo ar – atirou o da Ducati contra o seu companheiro de equipa e Lorenzo e Dovizioso também ficaram pelo chão. A queda tripla foi considerada um incidente de corrida depois de investigada. As consequências ficaram para o plano desportivo.

Márquez disparou na frente no dia em que os adversários ficaram por terra.

A classificação do GP de Espanha de MotoGP:

O Filme da Corrida.

Classificação do Mundial de Pilotos:

1. Marc Márquez (Honda), 70 pontos

2. Johann Zarco (Tech3 Yamaha), 58

3. Mavercik Viñales, (Yamaha), 50

4. Andrea iannone (Suzuki), 47

5. Andrea Dovizioso (Ducati), 46

6. Valentino Rossi (Yamaha), 40

7. Cal Crutchlow (LCR Honda), 38

...

Classificação do Mundial de Construtores:

1. Yamaha, 90

2. Honda, 88

3. Pramac Ducati, 70

4. Tech3 Yamaha, 67

5. Suzuki, 63

6. Ducati, 52

7. LCR Honda, 47

...