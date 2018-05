Começaram nesta sexta-feira os Treinos Livres para o GP de França de MotoGP e Marc Márquez (Honda) foi o piloto mais rápido numa primeira sessão muito renhida.

O líder do Mundial fez o tempo de 1m32.476s na sua última volta batendo Andrea Dovizioso (Ducati) e Maverick Viñales (Yamaha) por menos de um décimo de segundo.

Viñales foi o primeiro a rodar «a sério» no Circuito de Le Mans, mas nos últimos três minutos dos TL1, Dovizioso e Márquez – que testou uma nova carenagem na Honda – saltaram para a frente.

Tempos dos TL1 do GP de França de MotoGP:

It's @marcmarquez93 who heads the way in the morning #MotoGP FP1 session#FrenchGP pic.twitter.com/VBfavk3eII

— MotoGP™🇫🇷🏁 (@MotoGP) 18 de maio de 2018