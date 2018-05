Marc Márquez (Honda) venceu o GP de França de MotoGP e reforçou – e de que maneira – a liderança do Mundial.

O pódio da quinta prova da época ficou completo com Danilo Petrucci (Pramac Ducati) no segundo lugar e Valentino Rossi (Yamaha) no terceiro posto.

O campeão do mundo deu um passo de gigante no caminho da renovação do título, pois a terceira vitória consecutiva de Márquez no campeonato foi complementada com quedas de todos os adversários mais diretos, com exceção para Maverick Viñales (Yamaha) – que é agora o segundo classificado do Mundial.

Classificação do GP de França de MotoGP:

O Filme da Corrida