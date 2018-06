Marc Márquez sentou-se nesta terça-feira ao volante do Red Bull de Fórmula 1 para rodar no Red Bull Ring num dia de filmagens que uniu as várias marcas e pilotos associados a este evento.

O campeão do mundo de MotoGP pela Honda guiou um Red Bull com as cores Toro Rosso e com o motor Honda contando com a ajuda de Mark Webber, piloto da equipa de F12 da Red Bull entre 2007 e 2013.

Feita a preparação teórica, foi altura de sair para a pista e Márquez fez questão de partilhar esse momento nas redes sociais com um vídeo e com um tiro de partida: “Começámos.”

Valem então, mais do que as palavras, as imagens desta “experiência incrível” que o piloto de motos teve nas quatro rodas: “Sem palavras para descrever, estou muito conetnte.”

Experiencia increíble conduciendo un F1! Sin palabras para describirlo, muy contento! 🏎 Amazing experience driving an F1! No words to describe it. Really happy! Thanks @redbull pic.twitter.com/vk8YQ8g8DX — Marc Márquez (@marcmarquez93) 5 de junho de 2018

Mas as saídas para a pista não se ficaram por aqui e também Dani Pedrosa – no dia em que ficou a saber-se que deixaráa equipa Honda de MotoGP – rodou com o Red Bull sob o olhar do seu futuro ex-companheiro de equipa.