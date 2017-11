Marc Márquez conquistou a pole-position para o GP de Valência saindo na frente para a Corrida onde o título mundial de Pilotos de 2017 vai decidir-se.

Andrea Dovizioso não conseguiu melhor do que o nono tempo da Qualificação deste sábado no Circuito Ricardo Tormo e partirá do último lugar da terceira linha.

Com 21 pontos de vantagem sobre o piloto da Ducati, Márquez reforçou o favoritismo a revalidar o título de campeão do mundo que detém no que é chamado de «desenlace final» (#FinalShowdown), não obstante ter voltado a cair neste fim de semana já perto do final da Qualificação.

Dovizioso, porém, não tem tido um fim de semana fácil e esteve longe de conseguir aproveitar a queda do piloto da Honda rodando sempre na cauda dos pilotos que fizeram a Q2 – onde Maverick Viñales não chegou.

Feitas as contas - no final de uma sessão em que Pol Espargaró fez o 11.º tempo, mas acabará por partir do Pit Lane por ter excedido o número regulamentar de troca de motores na sua KTM – Márquez deixou Dovizioso a mais de um segundo de distância.

O campeão do mundo espanhol terá a seu lado na primeira fila da grelha a Yamaha satélite de Johann Zarco e a Suzuki de Andrea Iannone.

Qualificação para o GP de Valência (MotoGP):

1. Marc Márquez (Honda), 1m29.897s

2. Johann Zarco (Tech 3 Yamaha), +0.349s

3. Andrea Iannone (Suzuki), +0.502s

4. Jorge Lorenzo (Ducati), +0.563s

5. Dani Pedrosa (Honda), +0.692s

6. Michele Pirro (Ducati), +0.867s

7. Valentino Rossi (Yamaha), +0.951s

8. Aleix Espargaró (Aprilia), +0.960s

9. Andrea Dovizioso (Ducati), +1.064s

10. Álex Rins (Suzuki), +1.075s

11. Pol Espargaró (KTM), +1.147s (sairá do Pit Lane)

12. Jack Miller (Marc VDS Honda), +1.293s

(...)

A última Corrida da época onde o título ficará decidido é às 13h00 deste domingo.