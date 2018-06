Marc Márquez arrancou com o melhor tempo da primeira sessão de Treinos Livres para o FGP da Holanda de MotoGP.

O piloto espanhol da Honda rodou em 1m34.227s no Circuito de Assen deixando atrás de si as duas Yamaha oficiais.

Maverick Vinãles ficou a menos de 2 décimos de segundo do campeão do mundo e Valentino Rossi ficou a menos de 3 décimos.

A melhor Ducati nestes TL1 foi a satélite de Jack Miller com o quarto tempo da sessão sendo o australiano seguido pela Desmosedici de Andrea Dovizioso.

O vencedor das duas últimas corridas (Mugello e Barcelona), Jorge Lorenzo, não foi além do sétimo tempo tendo terminado a sessão com uma queda.

Here's the crash that brought @lorenzo99 's FP1 session to a premature end 😕 #DutchGP pic.twitter.com/fdLrMdgc0C

Tempos dos TL1 para o GP da Holanda (MotoGP):

A quick look at the times from the first #MotoGP free practice on Friday!#DutchGP pic.twitter.com/f5k7tjIzhb

— MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) 29 de junho de 2018