Andrea Dovizioso fez o melhor tempo da terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Catalunha de MotoGP nuns TL3 que ficaram marcados pela queda de Marc Márquez deixando o campeão do Mundo fora do top 10 dos tempos combinados e com passagem obrigatória pela Q1.

O piloto da Ducati fez o melhor tempo absoluto do fim de semana com 1m38.923s e deixou nesse momento o rival da Honda e líder do Mundial fora do acesso direto à Q2 nos instantes finais da sessão.

Os dois pilotos da Ducati foram os únicos que conseguiram até agora rodar no segundo 38 com Jorge Lorenzo a obter o segundo melhor tempo combinado com o registo dos TL2 de sexta-feira.

Márquez teve a segunda queda do fim de semana na Curva 10 do Circuito de Barcelona-Catalunha quando tinha o sétimo tempo dos TL3 a cerca de dois minutos e meio do fim da sessão e, depois, foi sendo passado...

O piloto da Honda ainda se levantou na moto, mas apenas para regressar à box para se preparar para Q1. Primeiro foi o seu companheiro de equipa, Dani Pedrosa a colocá-lo «em risco» quando subiu ao top 10; depois foi Dovizioso a saltar para frente do pelotão com acesso direto à Q2 e que ficou separado por apenas 333 milésimos de segundo.

Tempos combinados nos TL3 do GP da Catalunha (MotoGP):

As rondas de treinos e qualificações do MotoGP prosseguem na tarde deste sábado.