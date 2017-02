A TVI24 vai ter uma emissão especial este sábado dedicada ao Clássico, que será disputada entre o FC Porto e o Sporting, no Estádio do Dragão.

No site da TVI24, vai poder ainda acompanhar tudo o que se passa em volta do jogo deste sábado, com o AO MINUTO, e participar, dando a sua opinião nas redes sociais utilizando a hashtag #ClássicoTVI24 nas redes sociais.



Antes do primeiro Clássico da época, a antevisão começa às 16:00, com os comentadores Bernardino Barros, Rui Pedro Braz, Pedro Sousa, Diamantino e Dani.



Logo a seguir ao jogo, a partir das 22:15, não perca o Mais Bastidores para a análise ao resultado, com os comentários de Bernardino Barros, Rui Pedro Braz, Pedro Sousa e Dani.



Este sábado haverá ainda Futebol Mais, a partir das 23:50, com António Rola, José Leiroz, Marco Ferreira, Pedro Sousa e Rui Pedro Braz.

Pode acompanhar a emissão no seu telemóvel ou tablet na aplicação da TVI24, IOS e Android. Pode também acompanhar o jogo através do AO VIVO do Maisfutebol.