Lewis Hamilton conquistou neste sábado a pole position para o GP da Bélgica de Fórmula 1, 13.ª prova da época, rodando com o melhor tempo quando a chuva apareceu em Spa-Francorchamps e determinou como iria terminar a Qualificação.

O piloto da Mercedes demorou a «afinar» o carro (passando pela relva) quando foi altura de jogar tudo com os pneus intermédios, mas fez uma última volta que deixou o Ferrari de Sebastian Vettel a 0.726 segundos de diferença.

O outro brilharete desta Qualificação ficou com a «nova» Racing Point Force India com Esteban Ocon e Sergio Pérez a garantirem os terceiro e quarto lugares da grelha na segunda linha.

O domínio que a Ferrari exibiu nos treinos com a pista seca caiu por terra com o expoente no sexto lugar de Kimi Raikkonen na grelha atrás do Haas de Romain Grosjean. O Ferrari do finlandês não esteve com a finação ideal para a chuva nem os Red Bull, que não forma além da quarta linha.

Com o último lugar da grelha como destino garantido – como Nico Hulkenberg –, Valtteri Bottas já não levou o Mercedes para a pista nesta Q3. Hamilton fez a sexta pole da época e a quinta em Spa-Francorchamps atingidno a 78.ª da carreira.

Grelha de partida para o GP da Bélgica de F1

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 Esteban oco (Force India) 4 Sergio Pérez (Force India) 5 Romain Grosjean (Haas) 6 Kimi Raikkonen (Ferrari) 7 Max Verstappen (Red Bull) 8 Daniel Ricciardo (Red Bull) 9 Kevin Magnussen (Haas) 10 Pierre Gasly (Toro Rosso) 11 Brendon Hartley (Toro Rosso) 12 Charles Leclerc (Sauber) 13 Marcus Ericsson (Sauber) 14 Carlos Sainz Jr. (Renault) 15 Fernando Alonso (McLaren) 16 Sergey Sirotkin (Williams) 17 Lance Stroll (Williams) 18 Stoffel Vandoorne (McLaren) 19 Valtteri Bottas (Mercedes) 20 Nico Hulkenberg (Renault)

O GP da Bélgica de F1 é neste domingo às 14h10.