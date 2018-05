Lewis Hamilton conquistou neste domingo a pole-position para o GP de Espanha de Fórmula 1.

E foi à quinta prova do calendário que o piloto inglês voltou à pole depois da abertura do Mundial tendo neste domingo Valtteri Bottas ao seu lado na primeira linha da grelha de partida para a primeira dobradinha da época da Mercedes numa Qualificação.

O piloto que tinha conseguido as últimas três poles, Sebastian Vettel, não conseguiu melhor do que o terceiro tempo, com os Ferrari a fazerem a última tentativa da Q3 com os pneus macios (aqueles com que a maioria do top 10 vai partir amanhã) e Kimi Raikkonen a assegurar o quarto tempo.

A terceira linha será ocupada pelos dois Red Bull, com os dois pilotos a dividirem-se pelas opções dos adversários. Max Verstappen apostou nos supermacios e acabou por ficar na frente de Daniel Ricciardo, que ficou pelo sexto tempo com os macios.

Com os Ferrari a conseguirem tirar o melhor rendimento com o composto do meio à disposição (médios, macios e supermacios) e a Mercedes a fazê-lo com o mais mole (numa inversão da tendência que se tem verificado no decorrer da temporada), as incógnitas para a primeira corrida da F1 na Europa ganham alguma expetativa...

Por enquanto, a frente está com a Mercedes e com Lewis Hamiton, o líder do Mundial que estabeleceu como recorde do Circuito de Barcelona-Catalunha, em sessões oficiais, o tempo de 1m16.173s.

O top 10 da Qualificação deste sábado ficou fechada nas últimas duas linhas com os Haas de Kevin Magnussen e Romain Grosjean separados pelo McLaren de Fernando Alonso e o Renault de Carlos Sain Jr. – numa disputa entre motores da mesma fabricante e pilotos da casa ganha pelo bicampeão mundial.