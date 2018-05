Lewis Hamilton em declarações após a vitória no GP de Espanha deste domingo:

“É obviamente um pouco cedo para dizer [se é o ponto de viragem da Mercedes em relação à Ferrari], mas eu gostaria de pensar que pode ser parte de um ponto de viragem. Corrida a corrida estamos a perceber melhor os pneus, um que é um bocado desafiante para todos. Podemos facilmente ir para a próxima corrida e ter problemas em colocar os pneus a funcionar e chegar a lado algum. Por isso, é um bocado cedo para dizer. Após as cinco corridas temos agora um entendimento muito, muito melhor do carro, do que precisamos para fazer o carro funcionar – mas ainda temos coisas para aprender, melhoramentos a fazer. Ainda precisamos de acrescentar desempenho ao carro ao longo do ano.”