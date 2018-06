Lewis Hamilton comenta a sua vitória no GP de França de Fórmula 1 que lhe devolveu a liderança no Mundial:

“É uma grande sensação estar outra vez lá em cima. As últimas duas corridas foram particularmente duras. Ter isso neste fim de semana, com um desempenho tão forte de todos, é ótimo, ver a energia de todos e o seu foco e determinação. E o carro esteve ótimo neste fim de semana. Não há nada melhor do que um piloto feliz e um carro feliz. É uma fórmula vencedora.”

"There's nothing better than a happy driver and a happy car"@LewisHamilton reflects on win No. 3 of the season#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/VNzRbdqSgi

— Formula 1 (@F1) 24 de junho de 2018