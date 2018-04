Lewis Hamilton não escondeu que a vitória no GP do Azerbaijão foi um momento de sorte. E é por isso mesmo que o campeão do mundo quer tratar de não depender deste tipo de corridas daqui para a frente.

“Obviamente que estar na frente do campeonato é ótimo, mas se continuarmos na trajetória em que estamos será preciso corridas estranhas como esta para nos manter na luta. Houve duas corridas esquisitas em que nos mantivemos lá no meio, mas não podemos depender dessas nas 17 que faltam”, afirmou Hamilton citado pela «Sky».

O piloto da Mercedes destaca que é preciso “desempenho e confiança no carro” assumindo que quer ele quer o W09 têm “andamento” por si, mas que “não estão ligados na perfeita sinergia para extrair a equação perfeita”.

“Precisamos de melhorar numa série de áreas – e eu incluo-me a mim também – e é nisso que vou passar a trabalhar”, assumiu Hamilton.

