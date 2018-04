Lewis Hamilton em declarações no pódio após a vitória do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste domingo:

“Foi uma corrida cheia de emoções. O Valtteri [Bottas] fez um trabalho excecional hoje e merecia ter conseguido a vitória. O Sebastian [Vettel] também fez um grande trabalho. Penso que foi muita, muita sorte hoje, por isso, a sensação de estar aqui em cima é um bocado estranha, mas tenho de assumi-la. Não desisti, continuei a lutar, mas [foi] de facto uma corrida muito desordenada da minha parte.”