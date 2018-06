Lewis Hamilton voltou a ser o piloto mais rápido em pista na segunda sessão de Treinos Livres para o GP de França de Fórmula 1 desta sexta-feira.

O piloto inglês da Mercedes já tinha sido o mais rápido nos TL1 desta manhã que marcaram o arranque deste regresso da F1 a Paul Ricard.

Numa segunda sessão mais lenta do que a anterior, Hamilton rodou em 1m32.539s ficando desta vez com os dois Red Bull como mais próximos perseguidores; e a cerca de 7 décimos de segundo – com vantagem de Daniel Ricciardo sobre Max Verstappen,

Como de manhã, também à tarde houve uma interrupção da sessão depois de o Force India de Sergio Pérez ter perdido uma roda.

O piloto mexicano teve o despiste mais aparatoso dos TL2, mas, como também sucedeu nos TL1 com vários pilotos, não foi o único a ter problemas à tarde – como aconteceu com Fernando Alonso (McLaren) ou Brendon Hartley (Toro Rosso).

Tempos dos TL1 do GP de França:

