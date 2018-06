Lewis Hamilton obteve neste sábado a 75.ª pole position da carreira na Fórmula 1 garantindo o primeiro lugar à partida para o GP de França deste domingo, oitava prova do Mundial.

O coroar de um fim de semana dominado pela Mercedes foi feito com o segundo lugar de Valtteri Bottas colocando os dois Flecha de Prata na primeira linha da grelha.

BREAKING: Lewis Hamilton takes his 75th career pole position, and the first in France for ten years! #FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/BqCZGIUrFn — Formula 1 (@F1) 23 de junho de 2018

As novas especificações do motor que a Mercedes trouxe para este regresso de França e de Paul Ricard à F1 não só permitiram o pleno na primeira linha da grelha como deixaram o Ferrari de Sebastian Vettel a mais de 3 décimos de segundo de Lewis Hamilton.

O alemão terá Max Versteppen ao seu lado na segunda linha da grelha, com o outro Red Bull a bater também o Ferrari de Kimi Raikkonen – não havendo novidades entre os nomes dos seis primeiros da Qualificação deste sábado.

A maior surpresa esteve mesmo com Charles Leclerc, pois o monegasco não só levou a Sauber à Q3 como conseguiu o oitavo tempo ficando à frente dos dois Haas com o piloto ligado à Ferrari a fazer um tempo melhor do que Kevin Magnussen entre carros com motores da Scuderia.

Romain Grosjean ficou com o último lugar do top 10 ao bater com o carro nos primeiros minutos da Q3 motivando mesmo um período de bandeiras vermelhas.

Qualificação para o GP de França de F1:

Brendon Hartley fez o 17.º tempo da Qualificação, mas o piloto neozelandês partirá do último lugar da grelha de partida devido às penalizações por troca de componentes no Toro Rosso.

