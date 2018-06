No recente GP de França, a Mercedes atualizou o motor de 2018 com novos componentes. Para o GP da Áustria deste fim de semana, a campeão mundial de Fórmula 1 chega com atualizações ao nível da aerodinâmica. E Lewis Hamilton esperas deixar os adversários assustados...

Hands-up if you spotted some of the upgrades we’ve brought to the #AustrianGP! 👀

Those of you with sharp eyes will have spotted new mirrors, new sidepods and a new rear wing...

Beautiful, isn’t she! 😍😍😍 pic.twitter.com/YyiO9MfMn0

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 28 de junho de 2018