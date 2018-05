Lewis Hamilton juntou neste domingo mais um recorde ao seu palmarés na Fórmula 1 batendo mais uma marca que tinha sido estabelecida por Michael Schumacher.

A vitória no GP de Espanha foi a 41.ª do piloto inglês partindo da pole-position.

Another record ticked off for @LewisHamilton

He surpasses Michael Schumacher's tally of wins from pole position 🏆#F1 🇪🇸 #SpanishGP pic.twitter.com/abT4RF5CDl

— Formula 1 (@F1) 13 de maio de 2018