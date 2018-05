Lewis Hamilton e Fernando Alonso tiveram resultados diferentes no GP do Mónaco de Fórmula 1 deste domingo ganho por Daniel Ricciardo – o inglês da Mercedes foi 2.º; o espanhol da McLaren abandonou –, mas ambos concordaram na falta de interesse que a corrida motivou.

Hamilton afirmou logo após o final que “foi a corrida menos interessante” e, já na conferência de imprensa, reforçou o comentário.

Alonso não fez uma comparação menor quando questionado sobre o desempenho dos novos carros no Mónaco. “Extremamente aborrecido. Quero dizer, esta foi provavelmente a corrida mais chata de sempre”, afirmou o espanhol de regresso a Monte Carlo depois de no ano passado ter prescindido desta prova para participar na Indy 500.

“Sem um Safety Car, sem bandeiras amarelas, acho que o desporto precisa de refletir um pouco no espetáculo porque isto é muito dececionante. Provavelmente, a corrida mais chata de sempre da Fórmula 1. Por isso, acho que devemos dar algo aos adeptos no final da corrida para devolver um pouco o custo do bilhete.”