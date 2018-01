Os motards do Dakar viveram esta terça-feira um dia dramático. A 10.ª etapa da prova que contou com 797 km com um exigente setor cronometrado de 373 km foi dominada por Kevin Benavides (Honda) até ao sétimo waypoint.

O piloto argentino e mais cinco concorrentes (Antoine Méo, Toby Price, Joan Barreda, Stefan Svitko e Ricky Brabec) atrapalharam-se na navegação e acabaram por perder tempo precioso.

Afastados da confusão, Adrien Van Beveren (Yamaha) e Matthias Walkner (KTM) seguiram caminho rumo à chegada. O francês estava na frente até cair a três quilómetros da meta, abrindo caminho para o austríaco vencer a etapa.

Pablo Quintanilla (Husqvarna) terminou em segundo e Gerard Farrés (KTM) em terceiro.

Com o abandono de Van Beveren, a classificação muda de figura. Walkner passa para o topo da classificação com o tempo de 32h21s03.

Classificação Geral (top 5)