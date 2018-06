Jorge Lorenzo venceu neste domingo o GP da Catalunha de MotoGP com o piloto espanhol da Ducati não só a culminar um fim de semana de domínio como a obter a segunda vitória seguida no campeonato.

Com Lorenzo a somar pontos como mais ninguém, a sétima ronda do MotoGP deixou Marc Márquez (Honda) mais líder no Mundial, pois o espanhol reforçou essa liderança com o segundo lugar no Circuito de Barcelona-Catalunha à frente de Valentino Rossi (Yamaha).

Lorenzo dominou o fim de semana garantindo a pole position, mas até acabou por não partir bem. Márquez fez o melhor arranque e passou para a frente, com Andrea Iannone também a atacar o topo da Corrida.

Mas foi um canto de cisne para o italiano da Suzuki, que alargou a trajetória para o início de uma descida na classificação. E canto de cisne também para o ataque de Márquez à vitória. O poder que Lorenzo exibe atualmente depois do redesenho da sua Ducati voltou à segunda volta.

O espanhol que já tem contrato com a Honda para 2019 voltou ao comando da Corrida como os adversários temiam ficando com caminho livre para mais um triunfo. Com a queda de Andrea Dovizioso (Ducati) a 15 voltas do final quando era terceiro, Márquez não precisou também ele de entrar na luta pelo triunfo na Catalunha.

Lorenzo seguiu imperturbável com o seu domínio para o segundo triunfo seguido; Márquez segurou com autoridade o segundo lugar garantindo que ficava à frente do terceiro classificado Valentino Rossi e que aumentava para 27 pontos a vantagem sobre o italiano no que respeita às contas do Mundial.

Classificação do Mundial de MotoGP:

1. Marc Márquez (Honda), 115 pontos

2. Valentino Rossi (Yamaha), 88

3. Maverick Viñales (Yamaha), 77

