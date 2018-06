No dia em que Honda e Dani Pedrosa anunciaram a saída do piloto espanhol da equipa japonesa no final da presente época do MotoGP surge a notícia de que Jorge Lorenzo ocupará a vaga aberta para 2019.

A notícia é dada pelo «Motorsport.com» avançando que a oficialização do vínculo será feita nas próximas horas.

Jorge Lorenzo garantiu no fim de semana que os seus dias na Ducati chegam ao fim no termo da época e, apesar de um interesse mostrado pela Yamaha, está a caminho de fazer dupla com Marc Márquez em 2019.

[Em atualização]