Jorge Lorenzo chega a Assen depois de ter ganho os dois últimos grandes prémios do MotoGP, mas o piloto espanhol da Ducati refere que a pista holandesa não será tão favorável à moto italiana e não se candidata neste momento à uta pelo título Mundial.

“As duas vitórias de seguida em Mugello e em Montmeló fram algo muito bom e importante, mas o campeonato não para e agora temos de mostrar que somos rápidos em todos os tipos de pistas incluindo Assen Talvez não seja o melhor circuito para nós, mas tenho a certeza de que podemos ser competitivos”, afirmou Lorenzo, citado pelo «Crash.net», frisando que “todos os grades prémios são importantes.

Atual sétimo classificado do Mundial, com 66 pontos, a 49 do líder Marc Márquez (Honda), o tricampeão mundial assume “de momento, a questão não é a de pensar no título mundial” destacando que “o que é importante é trabalhar da forma que se tem feito ate agora e manter sempre a confiança em alta”.

“Assen é uma pista histórica e é sempre especial correr aqui: vamos ter obviamente de ter em conta as condições meteorológicas porque podem ter um papel importante, como acontece quase todos anos”, afirmou o espanhol sobre o GP da Holanda deste fum de semana.