Jorge Jesus viajou nesta manhã para Zurique, na Suíça, onde se vai encontrar com dirigentes do Al Hilal da Arábia Saudita, sabe a TVI, que registou a chegada do ainda treinador do Sporting ao aeroporto de Lisboa.

O técnico chegou acompanhado do seu advogado, de um representante da Gestifute e ainda de um advogado do clube de Alvalade.

"Não tenho nada de novo para vos dizer", afirmou apenas quando questionado se haveria novidades quanto ao seu futuro e sobre a provável rescisão com o Sporting.

O Maisfutebol sabe que Jorge Jesus viaja já com o acordo de rescisão com o Sporting feito e que se tudo correr conforme previsto com os responsáveis do Al Hilal, a rescisão será assinada ainda na Suíça, tal como o contrato que o vai ligar aos sauditas por uma época, com outra de opção.