Jari-Matti Latvala foi o piloto mais rápido no Shakedown que nesta quinta-feira levou os carros para a estrada no primeiro dia do Rali de Portugal.

O piloto finlandês da Toyota foi 3 décimos de segundo mais rápido do que o Ford Fiesta de Sébastien Ogier e do que o Hyundai i20 de Thierry Neuville.

Em várias passagens no circuito de ralicrosse de Baltar (Paredes), os oito pilotos mais rápidos ficaram com o máximo de 1 segundo a separá-los, mas com Latvala a querer ter a meta à vista desde o arranque.

“A altura da primavera tem sido difícil para mim e queria ter este rali com um ponto de viragem para a época. Quero ver a meta, ter um rali limpo e encontrar a velocidade que posso ter. Penso que o carro é suficientemente competitivo, por isso tenho de manter-me calmo e fazer o meu trabalho”.

O Rali de Portugal segue para Lousada onde, às 19h00, começa a super especial desta quinta-feira.

Classificação do Shakedown do Rali de Portugal:

Piloto Tempo 1 Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) 3m03.5s 2 Sébastien Ogier (Ford Fiesta) +0.3s 3 Thierry Neuville (Hyundai i20) +0.3s 4 Kris Meeke (Citroën C3) +0.7s 5 Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) +0.7s 6 Hayden Paddon (Hyundai i20) +0.8s 7 Ott Tänak (Toyota Yaris) +1.0s 8 Esapekka Lappi (Toyota Yaris) +1.0s 9 Dani Sordo (Hyundai i20) +1.4s 10 Teemu Suninen (Ford Fiesta) +1.9 ...

