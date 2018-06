Thierry Neuville venceu este domingo o Rali da Sardenha, sétima etapa do Campeonato do Mundo de Ralis.

Numa das melhores provas da temporada, a incerteza quanto ao vencedor da prova manteve-se até à derradeira especial, com Sébastien Ogier (Ford M-Sport), que liderou a prova desde início, e Neuville a entrarem para a PowerStage e último troço do rali separados por escassos 0.8s.

Nos últimos quilómetros do Rali da Sardenha, Neuville acabou por ser mais rápido e vencer a prova, relegando para a segunda posição Ogier que terminou a 0,7s de Neuville.

Com esta vitória na Sardenha, Thierry Neuville soma agora 149 pontos na classificação do campeonato, enquanto Sébastien Ogier é segundo com 112 pontos e Otto Tanak ocupa o terceiro lugar com 70 pontos.

A próxima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis é o Rali da Finlândia que terá lugar de 26 a 29 de julho