O GP da Malásia pode decidir os títulos Mundiais de MotoGP e de Moto2 a uma prova do final do calendário.

Na categoria rainha, Marc Márquez tem 33 pontos sobre Andrea Dovizioso e o campeão do mundo espanhola pode revalidar o título se ficar o segundo lugar.

Franco Morbidelli também pode vencer o campeonato da categoria intermédia em Sepang, mas o líder tem mesmo de ganhar a corrida, pois a sua vantagem sobre Thomas Luhi é de 29 pontos.

Miguel Oliveira afirmou nesta semana que o terceiro lugar no Mundial de Moto2 não é uma obsessão para si, mas se o piloto português ganhar na Malásia como fez na semana passada na Austrália e ÁLex Marquez não pontuar, o último lugar do pódio no campeonato fica garantido.

Com a mudança da hora de inverno na madrugada desde domingo, o programa do dia de corridas do GP da Malásia apanha em cheio com o acerto do relógio em Portugal. Esteja atento.

Horários do GP da Malásia:

SEXTA-FEIRA:

02h00 Treinos Livres 1 Moto3

02h55 Treinos Livres 1 MotoGP

03h55 Treinos Livres 1 Moto2

06h10 Treinos Livres 2 Moto3

07h05 Treinos Livres 2 MotoGP

08h05 Treinos Livres 2 Moto2

SÁBADO:

02h00 Treinos Livres 3 Moto3

02h55 Treinos Livres 3 MotoGP

03h55 Treinos Livres 3 Moto2

05h35 Qualificação Moto3

06h30 Treinos Livres 4 MotoGP

07h10 Qualificação 1 MotoGP

07h35 Qualificação 2 MotoGP

08h05 Qualificação Moto2

DOMINGO:

01h40 Warm-up Moto3

(atenção à mudança da hora: quando forem 02h00 atrasa-se o relógio para a 01h00)

01h10 Warm-up Moto2

01h40 Warm-up MotoGP

04h00 Corrida Moto3

05h20 Corrida Moto2

07h00 Corrida MotoGP