Filipe Albuquerque terminou a corrida de Monza do European Le Man Series no 10.º lugar. Uma penalização e uma paragem extra nas boxes acabaram por afastar o piloto português do pódio.

“Estava tudo a correr tão bem e no caminho certo para conseguirmos chegar ao pódio. Mas nos últimos quarenta minutos, quando tudo já parecia estar assegurado, sou penalizado com um «drive-through» por ter dado um toque num adversário. Para mim foi um incidente de corrida, mas a direção de prova não o entendeu assim. Além disso, percebemos que tínhamos de fazer um «pit-stop» extra a duas voltas do final, o que arruinou por completo as nossas aspirações. Ou seja, com o pódio nas mãos acabámos por cair para 10.º. Foi muito frustrante, mas temos de saber lidar com as desilusões.”

Filipe Albuquerque, que faz dupla com Phil Hansen na equipa na United Autosports, e que largou no quarto lugar da grelha, perdeu uma volta para o carro da G Drive Racing, com os três pilotos Roman Rusinov, Andrea Pizzitola e Jean-Eric Verge.

Henrique Chaves arrancou da quinta posição da grelha, recuperou um lugar de imediato e foi ganhando posições até ao segundo posto, altura em que entregou o carro ao seu companheiro de equipa, Konstantin Tereschenko.

Um problema eletrónico que encravou a caixa de velocidades em sexta, no entanto, viria a obrigar os pilotos da AVF a abandonar.

"Está a faltar-nos sorte. Estava tudo a correr tão bem, um excelente andamento, uma boa estratégia e em posição de discutir a vitória, quando um problema electrónico deita tudo a perder. O abandono não reflecte o nosso trabalho. É frustrante. O rendimento em ritmo de corrida esteve sempre bastante bom. O andamento estava lá e isso deixa-nos confiantes para as próximas provas. Temos de melhorar na qualificação e colocar a sorte do nosso lado. Se reunirmos tudo isso, os resultados vão aparecer."

A próxima jornada do ELMS realiza-se a 22 de julho no circuito austríaco de Red Bull Ring.