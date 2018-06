Hafizh Syahrin renovou o contrato com a Tech3 e será o companheiro de equipa de Miguel Oliveira na época 2019 de MotoGP.

O malaio prolongou o seu contrato por mais ano depois de se ter estrado na classe rainha nesta temporada.

A Tech3 cumpre nesta época o seu último ano a correr com motos Yamaha passando a equipa de Hervé Poncharal a contar com as motos da KTM em 2019.

Syahrin é atualmente o 16.º classificado do Mundial de MotoGP.