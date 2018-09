O advogado que já defendeu Rui Pinto esteve esta quinta-feira à noite na 21ª Hora na TVI24, onde se mostrou surpreendido por jovem de 29 anos, supostamente radicado na Hungria, surgir agora como pirata informático suspeito de ter roubado emails ao Benfica.

Fui advogado do Rui Pinto. Veio procurar os meus serviços na âmbito de um processo judicial. Conseguiu que fosse resolvido extra-judicialmente. Descrevo-o como um jovem absolutamente vulgar", afirmou Aníbal Pinto, acrescentando que, sobre alegadas habilidades informáticas do jovem, "eu não as conheço! A serem verdade, fico estupefacto".